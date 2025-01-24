авто из Южной Кореи
+82 (10) 6677-5115

Ваш автомобиль из Южной Кореи — напрямую и выгодно

Найдите автомобиль вашей мечты с AUTOKOR:

  • До 30% дешевле, чем на локальных рынках
  • Прямая работа с корейскими аукционами и дилерами
  • «Под ключ»: от подбора до доставки в ваш город
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Профессионалы в экспорте авто в страны СНГ и Украину из Южной Кореи

Мы предоставляем полный цикл услуг: от подбора автомобиля на корейских аукционах до доставки «под ключ». Без скрытых платежей, долгих ожиданий и посредников.

Подбор авто любого класса и стоимости

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Доставка автомобиля от 20 дней

Бесплатная консультация
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Почему AUTOKOR — это лучший выбор?

Экономия времени и денег

Вы получаете доступ к проверенным аукционам Южной Кореи. Экономьте до 30% на покупке автомобиля.

Полный цикл услуг

Мы берём на себя всё: подбор, проверку, оформление документов, таможенную очистку и доставку.

Качество гарантировано

Каждое авто проверяется на состояние, историю и пробег. Вы получаете только надёжные автомобили.

Прозрачность и честность

Никаких скрытых платежей. Все расходы известны заранее.

Поддержка на каждом этапе

Вы не останетесь одни — наша команда сопровождает вас на всех этапах, от выбора до получения автомобиля.

Рассчитаем стоимость авто по вашей заявке

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При покупке автомобиля

  • Перевод мультимедии
  • Перевод дисплея
  • Замена масла

300$  БЕСПЛАТНО

Успейте воспользоваться выгодным предложением

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Как мы работаем?
Несколько шагов до получения авто

01

Заявка

Оставьте заявку на сайте, по телефону или WhatsApp. Вам будет назначен личный дилер, который уточнит детали: пробег, год, цвет, комплектацию и др.

02

Подбор вариантов

Дилер подберет несколько автомобилей, подходящих вашим параметрам и бюджету, проверит их на наличие кредита

03

Аванс

После выбора автомобиля вы вносите залог в размере 300 долларов США

04

Осмотр авто

Дилер осматривает автомобили лично, связывается с вами по видеосвязи и/или отправляет фото- и видеоотчет. После чего авто бронируется.

05

Оплата

Мы направляем вам счет (инвойс) для оплаты. При необходимости можем заключить контракт купли-продажи.

06

Отправка

После оплаты мы готовим экспортные документы и отправляем автомобиль в порт или перевозчику.

07

Таможенная очистка

Растаможка автомобиля осуществляется самостоятельно или с помощью брокера, которого мы можем предоставить.

08

Доставка в ваш город

Мы организуем доставку по ж/д или автовозом в любой город, либо вы можете забрать авто самостоятельно после таможенной очистки.

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Популярные модели авто для экспорта из Южной Кореи

Hyundai Palisade, Grandeur, Avante, Sonata

городской комфорт и стиль

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Kia Carnival, Sportage, Sorrento, Mohave

вместительность и практичность

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BMW X5, X6, X7; Mercedes GLE, S, E-Class

премиальный выбор

Hyundai Ioniq

электрическая экономия и экологичность

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SsangYong Rexton

для больших семей или работы

семейный автомобиль из Южной Кореи с доставкой

Подберем любой автомобиль по вашим параметрам и запросам

Ваше авто ждет вас в Южной Корее — сделайте первый шаг:

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Что отличает нас от других?

Прямой импорт

Работаем без посредников, гарантируя выгодные цены и минимальные сроки

Проверка качества

Проверяем каждую машину перед покупкой

Доставка «под ключ»

Все этапы оформления и доставки на нас

Гибкость выбора

Легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы и электромобили

Надёжность

Мы даем честную информацию о каждой машине

Персональный подход

Индивидуальный подбор авто под ваши запросы

Часто задаваемые вопросы

Доставка занимает от 20 до 60 дней в зависимости от вашего региона, расстояния и особенностей логистики. Мы предоставляем точные сроки сразу после оформления заказа.

Мы доставляем автомобили в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны. Если вашего региона нет в списке, уточните возможность доставки у нашего менеджера.

Оплата возможна банковским переводом, через аккредитив или с помощью электронных платежей. Мы предлагаем несколько надёжных способов, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный.

Мы предоставляем детальный отчёт, который включает фото, видео, пробег, историю обслуживания и возможные повреждения. Вся информация тщательно проверяется и передаётся вам до покупки.

Да, мы занимаемся доставкой любых автомобилей, включая электромобили. Вы можете выбрать модель, а мы позаботимся о её транспортировке и оформлении.

Задайте свой вопрос менеджеру:

Связаться с менеджером

Привезем ваш автомобиль мечты из Южной Кореи выгодно и быстро

Оставьте заявку прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по нашей работе, а также подбору необходимого авто. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Бесплатная консультация
авто из Южной Кореи

Начните выгодный импорт авто с профессионалами!

Контакты

+82 (10) 6677-5115
vladimirpak296@gmail.com
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