Найдите автомобиль вашей мечты с AUTOKOR:
Мы предоставляем полный цикл услуг: от подбора автомобиля на корейских аукционах до доставки «под ключ». Без скрытых платежей, долгих ожиданий и посредников.
Доставка автомобиля от 20 дней
Вы получаете доступ к проверенным аукционам Южной Кореи. Экономьте до 30% на покупке автомобиля.
Мы берём на себя всё: подбор, проверку, оформление документов, таможенную очистку и доставку.
Каждое авто проверяется на состояние, историю и пробег. Вы получаете только надёжные автомобили.
Никаких скрытых платежей. Все расходы известны заранее.
Вы не останетесь одни — наша команда сопровождает вас на всех этапах, от выбора до получения автомобиля.
300$ БЕСПЛАТНО
Успейте воспользоваться выгодным предложением
Оставьте заявку на сайте, по телефону или WhatsApp. Вам будет назначен личный дилер, который уточнит детали: пробег, год, цвет, комплектацию и др.
Дилер подберет несколько автомобилей, подходящих вашим параметрам и бюджету, проверит их на наличие кредита
После выбора автомобиля вы вносите залог в размере 300 долларов США
Дилер осматривает автомобили лично, связывается с вами по видеосвязи и/или отправляет фото- и видеоотчет. После чего авто бронируется.
Мы направляем вам счет (инвойс) для оплаты. При необходимости можем заключить контракт купли-продажи.
После оплаты мы готовим экспортные документы и отправляем автомобиль в порт или перевозчику.
Растаможка автомобиля осуществляется самостоятельно или с помощью брокера, которого мы можем предоставить.
Мы организуем доставку по ж/д или автовозом в любой город, либо вы можете забрать авто самостоятельно после таможенной очистки.
городской комфорт и стиль
вместительность и практичность
премиальный выбор
электрическая экономия и экологичность
для больших семей или работы
Ваше авто ждет вас в Южной Корее — сделайте первый шаг:
Работаем без посредников, гарантируя выгодные цены и минимальные сроки
Проверяем каждую машину перед покупкой
Все этапы оформления и доставки на нас
Легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы и электромобили
Мы даем честную информацию о каждой машине
Индивидуальный подбор авто под ваши запросы
Доставка занимает от 20 до 60 дней в зависимости от вашего региона, расстояния и особенностей логистики. Мы предоставляем точные сроки сразу после оформления заказа.
Мы доставляем автомобили в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны. Если вашего региона нет в списке, уточните возможность доставки у нашего менеджера.
Оплата возможна банковским переводом, через аккредитив или с помощью электронных платежей. Мы предлагаем несколько надёжных способов, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный.
Мы предоставляем детальный отчёт, который включает фото, видео, пробег, историю обслуживания и возможные повреждения. Вся информация тщательно проверяется и передаётся вам до покупки.
Да, мы занимаемся доставкой любых автомобилей, включая электромобили. Вы можете выбрать модель, а мы позаботимся о её транспортировке и оформлении.
Задайте свой вопрос менеджеру:
Оставьте заявку прямо сейчас и получите бесплатную консультацию по нашей работе, а также подбору необходимого авто. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Начните выгодный импорт авто с профессионалами!
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